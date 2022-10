"GF Vip", Alfonso Signorini sull'uscita di Marco Bellavia: "Una brutta pagina, dagli altri atteggiamenti inqualificabili"

"Questa è stata una bruttissima pagina di televisione e bisogna avere l'umiltà di chiedere scusa". L'uscita di

Marco Bellavia

"Grande Fratello Vip"

#iostoconBellavia

dalla Casa delha scosso il mondo del reality, con una decisa presa di posizione sui social dove nelle scorse ore si è diffuso l'hashtag

In un clima di assoluto silenzio, all'inizio della quinta puntata Alfonso Signorini ha voluto dunque ripercorrere l'intera vicenda insieme ai vipponi: "L'uscita di Marco è legata a un suo problema, ma anche alla vostra

indifferenza

brutta pagina di televisione

e all'aver sprecato delle parole veramente preoccupanti. Tutti noi abbiamo sbagliato, me compreso, ma vogliamo ricostruire il tutto per uscire da questa".

Le clip di quanto accaduto si susseguono una dopo l'altra, con il conduttore che visibilmente scosso ha voluto porre l'attenzione sull'atteggiamento di alcuni protagonisti: "Conosco tutti voi, vi ho scelti uno a uno. Come è possibile che siate rimasti indifferenti di fronte a quello che è successo?".

E ancora: "Quello che a me fa più male non sono solo le parole, perché evidentemente non abbiamo capito e non lo sapevamo. Fa male vedere una persona rannicchiata nel dolore, mentre gli altri concorrenti passavano fischiettando e non interessandosi a ciò". A finire sotto i riflettori è

Giovanni Ciacci

Ginevra Lamborghini

in un primo momento e successivamente, criticata per aver "legittimato il bullismo".