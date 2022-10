"Grande Fratello Vip": scontri, sorprese e un'eliminazione

In Casa, ormai, sembrano essersi create due fazioni: da un lato Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall’altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Giorno dopo giorno i fuochi delle discussioni divampano e si arrestano, per poi ricominciare. Ci sarà un modo per ritrovare il sereno?

Ritorneremo a parlare di Pamela Prati e la discussa storia con Mark Caltagirone. La VIP, nella scorsa puntata, ha aperto il suo cuore raccontando tutta la sua verità, ma questo ha generato un grande malessere. La showgirl è entrata in crisi, vedremo i suoi giorni dopo il racconto e la reazione dei coinquilini.

Una sorpresa porterà molta gioia a Luca Salatino, di cosa si tratterà? E ancora: una nuova eliminazione. Una persona tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon lascerà per sempre la Casa di Grande Fratello VIP.

IL CASO MARK CALTAGIRONE

- A quattro anni di distanza Pamela Prati è tornata a parlare di Mark Caltagirone, l'uomo inesistente di cui si è innamorata. Dentro la Casa, però, non tutti credono alla sua buonafede. Charlie Gnocchi e Wilma Goich non riescono a crederle al cento per cento. "Non è verosimile il movente, chi può volerle male?", spiega lo speaker. "Secondo me qualcosa non l'ha detto", ha ammesso la Goich. Nella Casa Pamela ha trovato un altro Marco (Bellavia), con cui si era instaurato un feeling dolcissimo.

LA SORPRESA DI LUCA

- Luca Salatino viene convocato in mistery dove ha parlato della sua infanzia difficile, con la mamma malata di tumore e gli episodi di bullismo. E' stato il ring a salvarlo e farlo riemergere dalla depressione.