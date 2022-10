"Grande Fratello Vip", scenata di gelosia di Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi

Edoardo, stizzito, manifesta tutto il suo risentimento ad Antonella, spiegandole che la trova incoerente, dato che lei, per il bacio ai piedi dato a Giaele, ha fatto una scenata di gelosia ben peggiore. L'influencer si difende: "Sono coerente perché ti ho detto che anche tu puoi farlo" dice al ragazzo riferendosi a quell'episodio.

Giaele interviene provando a mettere pace tra la coppia e suggerisce a Edoardo di cercare di trovare le cause del suo fastidio. Il ragazzo spiega che non trova corretto che una persona con cui sta costruendo una storia tocchi i glutei di un altro ragazzo: "Non avrei fatto io".

Alla fine Edoardo lascia la stanza senza aver cambiato opinione, per nulla convinto dalle motivazioni di Antonella mentre lei non appare preoccupata dalla questione e continua tranquillamente a chiacchierare con Giaele.

Successivamente Antonino, infastidito dalla gelosia di Edoardo, esprime la propria opinione ad Antonella. Il ragazzo si mette subito sulla difensiva e decide di non scherzare più con le donne della Casa. Non vuole passare per quello che ci prova con tutte. Antonella minimizza l’episodio, anche per lei era un gioco, che non pensava facesse scoppiare così tanta gelosia. Antonino fa un mea culpa: il suo problema è che non vede malizia in quello che fa. Aveva già ricevuto diversi massaggi da Antonella, e non pensava che l’ennesimo potesse innescare una reazione simile.

Antonino spiega ad Antonella che di solito si fa avanti solamente se percepisce un interesse anche da parte della donna e cerca sempre di essere rispettoso. Le insinuazioni di Edoardo, specie quelle in cui fa credere che i massaggi siano stati richiesti con l’intento di far ingelosire Giaele, gli provocano molto fastidio anche perchè sono molto lontane dal suo modo di essere.