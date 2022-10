"Grande Fratello Vip", bacio al cioccolato tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Riuniti in giardino i due vipponi mettono si lasciano andare sulle note di alcune bellissime canzoni. Tra un brano e l’altro, però, ne approfittano per ritagliarsi un momento di intimità. Poi, sgranocchiando del cioccolato, finiscono per scambiarsi dolci abbracci e sfuggenti baci sulle labbra. Che sia l’inizio di una bellissima storia?

Antonella Fiordelisi si gode il momento e non ha paura di dire che è "felice". Ma un dubbio la attanaglia. Le parole di Gegia risuonano sulla sua testa: l'attrice comica infatti non crede alla sincerità dei sentimenti di Edoardo e ne ha parlato con Antonella. Donamaria è protagonista di un "triangolo" amoroso che si è creato con Alberto De Pisis. Bene, ad Attilio Romita, la Fiordelisi confessa: "Sono stata tradita più volte, non mi fido di nessuno...".

Accoccolata sul divano e avvolta da una coperta, Antonella apre il suo cuore e spiega perché sia diffidente nei confronti del ragazzo, nonostante negli ultimi giorni abbia fatto diversi passi avanti e abbia dichiarato il suo interesse per l'influencer. "La mia attrazione non è solamente fisica, anzi, esteticamente Edoardo non rientra nemmeno nei miei canoni di uomo ideale. Però l’intelligenza, la simpatia e il carattere giocoso mi hanno stregata. Sebbene appaia superficiale, ha una mente intrigante e voglio conoscerlo meglio".

La scorsa puntata però ha confermato i sospetti di Antonella su Alberto, segretamente innamorato di Edoardo. Si è venuto a formare un triangolo, ma l’influencer sa che Alberto non ha speranze con il giovane conduttore. Nonostante Edoardo sia molto aperto, non è interessato agli uomini. Ride e scherza con lui, ma i suoi atteggiamenti sono solo amichevoli. Se Alberto ha percepito altro da lui è perché in Casa i due ragazzi hanno avuto un rapporto molto intimo. Antonella è dispiaciuta, si è resa conto che Alberto non ha piacere a stare in loro compagnia e, se vede che si scambiano effusioni, si allontana dal gruppo.

Antonella Fiiordelisi tira comunque il freno: "Mi piace però non mi fido tanto, non volgio bruciare le tappe e affrettare la conoscenza. Lo sta ancora scrutando, sembra sincero ma voglio capire meglio che intenzioni ha". Attilio la rassicura: "Secondo me lui si è fatto prendere un po' da te, ha un’attenzione particolare per te, in più è sempre lui a prendere l’iniziativa". Nuova coppia in arrivo?