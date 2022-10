"Grande Fratello Vip", Marco Bellavia pronto a fare i conti con i Vipponi

Si parte con il caso di Marco Bellavia, che è stato uno tsunami emotivo per gli inquilini. "Siete stati complici di una cattiveria inaudita. Marco sta meglio e tra poco ritornerà da voi, quando se la sentirà", annuncia Alfonso Signorini.

La lettera di Marco Bellavia

- A qualche giorno dall'abbandono, il mental coach ha messo nero su bianco le sue emozioni con una lettera indirizzata ai suoi ex compagni di avventura: "Nella puntata di lunedì alcuni erano imbarazzati, altri pietrificati dal dolore. È stato un pugno nello stomaco, ma presto tornerò a guardarvi negli occhi per condividere e dialogare". Una menzione a parte l'ha riservata a Pamela Prati che ammette: "Sono speciale con lui, come lui lo è per me".

Le minacce di morte a Ciacci e Lamborghini

- "Questo caso ha però avuto il merito di aver fatto luce su un problema diffusissimo. Mi sono arrivate migliaia di lettere di persone che si sono riconosciute nella sua storia", afferma Signorini, ricordando che il 10 ottobre Giornata mondiale della salute mentale. L'altro lato della medaglia è stato il trattamento riservato in questi giorni agli eliminati Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, che sono stati addirittura minacciati di morte.

Il ritorno di Ginevra Lamborghini

- ll conduttore torna sulla squalifica della concorrente, che torna nella Casa per incontrare Antonino Spinalbese con cui era nato un feeling particolare. In giardino i due si rincontrano e lei ammette "Vorrei abbracciarti... Io sto bene, non nego che sia un incubo ma sono forte. In questa Casa ho trovato qualcuno d'importante, anche se è durato poco".

L'abbandono di Sara Manfuso

- "Non è stata una decisione facile, ma non potevo pensare di giocare con un'accusa così pesante", ammette la conduttrice "Non mi sono sentita tutelata. Volevo fare conoscere la mia storia, sono stata vittima di violenza sessuale. In cucina quest'uomo (ha detto indicando Ciacci) mi ha toccato il cu** e mi ha detto 'simuliamo una violenza sessuale'. Ho riso per imbarazzo e nessuno ha fatto nulla".

"Ciacci mi ha molestato"

- Immediata la reazione di Giovanni: "Stiamo scherzando? Non ci sto a passare per un molestatore in prima battuta perché non mi interessa il genere..." e di Alfonso Signorini, che accusa la giornalista di retorica e di nascondere il vero motivo dell'abbandono: "Grazie per avermi preso per i fondelli, vai pure Sara". Anche la Berti è d'accordo: "Mi sembra un film di fantascienza".