"Grande Fratello Vip", dopo la bufera nella Casa scorrono le lacrime

Dopo la puntata di lunedì sera, in cui come conseguenze del caso Bellavia è stata squalificata Ginevra Lamborghini ed è stato eliminato Giovanni Ciacci , il clima è decisamente mesto. Sono diversi i vipponi che si lasciano andare al pianto già poco dopo la fine della puntata, come Nikita Pelizon o Antonella Fiordelisi . Ma anche il mattino dopo la cose non è migliorata e la malinconia fa presa tanto su Luca Salatino che su George Ciupilan .

I motivi della tristezza dei vipponi sono diversi.

per esempio mentre le prepara la valigia e mette in ordine i suoi vestiti, piange fissando l'armadio con sguardo contrito, quasi incredula. L'uscita di Ginevra Lamborghini ha creato un vuoto difficilmente colmabile. Trattiene la commozionema anche per lui l'addio di Ginevra è un brutto colpo. Tra i due si era creata una complicità speciale e per Antonino la Lamborghini era l'amica del cuore. Ma chi ha motivi di essere triste è anche. La ragazza è stata tra quelle maggiormente coinvolte dalla vicenda che ha visto protagonista, essendo stata una delle poche a stargli vicino e a provare ad aiutarlo. Durante la puntata la Fiordelisi si è scontrata violentemente soprattutto cone l'altalena di emozioni porta nel post puntata a un crollo nervoso. La ragazza passa così buona parte della notte abbracciata ache prova a consolarla con teneri massaggini e carezze.

Il mattino dopo però altri sembrano in difficoltà. Soprattutto

Luca

George

Ciupilan

si sveglia con addosso un fortissimo senso di malinconia e nemmeno l'allenamento fisico riesce a farlo riprendere. Si butta così a terra e scoppia in lacrime.che lo scruta da lontano gli si avvicina per confortarlo ma preferisce farlo in maniera discreta, standogli vicino in silenzio. D'altro canto Anche peril risveglio sembra non essere stato particolarmente facile e anche lui, guardando il cielo con lo sguardo perso nel vuoto, si lascia trasportare dalle emozioni e si commuove con il suo compagno di avventura.