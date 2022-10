"Grande Fratello Vip", Elenoire Ferruzzi innamorata di Daniele Dal Moro?

Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono in giardino con Daniele Dal Moro e approfittano dell'atmosfera di confidenza che si crea tra loro per metterlo a parte dei sospetti che nutrono. Secondo loro, Elenoire Ferruzzi ha un interesse per l'ex tronista che va oltre alla semplice amicizia e lui ammette che tra loro è nata una bella complicità.

I dubbi di Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Patrizia Rossetti e Wilma Goich non hanno potuto fare a mena di notare che Elenoire, dopo aver trovato le porte chiuse da parte di Luca Salatino, abbia ripiegato su Daniele Dal Moro. Sono convinte che si sia avvicinata a lui nascondendo un interesse sentimentale e non è passato inosservato il fatto che l'ex tronista si apparti spesso con lei per scambiarsi confidenze.

Danile Dal Moro chiarisce qual è il suo rapporto con Elenoire Ferruzzi

Danile Dal Moro non nega di aver instaurato un rapporto di grande complicità con Elenoire Ferruzzi ma aggiunge: "I miei gesti non sono mai travisabili". L'ex tronista è convinto di non aver fatto mai nulla che potesse dare adito a falrse speranze o che potesse far sorgere dubbi su un suo ipotetico interessamento. Non si sente in colpa, né crede che l'altra abbia potuto fraintendere la natura dei suoi sentimenti, ma le sue coinquiline non sono d'accordo con lui.

Daniele Dal Moro è anche nel mirino di Nikita Pelizon?

Secondo Daniele Dal Moro sarebbe un'altra la vippona con un interesse particolare nei suoi confronti: Nikita Pelizon. L'ex tronista fa intendere a Wilma Goich e patrizia Rossetti di aver notato, durante i loro momenti di chiacchiere a due, un certo interesse nei suoi confronti da parte della modella. Ma, con vaghe allusioni, fa capire anche di aver parlato con lei solo per essere gentile.