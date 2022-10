Al “Grande Fratello Vip” il bacio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi scatena le reazioni di tutti

In molti dubitano della sincerità del loro comportamento. Antonino Spinalbese confessa di essersi messo in mezzo per smascherare Edoardo, Cristina Quaranta sostiene che ci sia attrazione vera pur sostenendo che la coppia non avrà futuro fuori dalla Casa.

Edoardo e Antonella si scambiano un bacio

Al "Grande Fratello Vip" Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si chiariscono. Su suggerimento degli amici, si parlano per chiarire le differenti posizioni e i diverbi dei giorni precedenti. “Io non sono disposto a farmi trattare in questo modo” dice Edoardo spiegando di aver trattato la ragazza con dolcezza, ma non vuole essere preso in giro. A Edoardo non sono piaciute le provocazioni di Antonella e Antonino Spinalbese . Antonella Fiordelisi ammette di essere insicura e guardinga in amore e di mettere in atto una tattica per capire se le persone sono sincere con lei. “Che reazione ti aspetti di ottenere con un comportamento di questo tipo?” domanda Edoardo Donnamaria. “Vedere una persona che si diverte a far star male, a me fa schifo” insiste lui. Edoardo le dice che deve capire se le interessa stare con lui e, se davvero prova un sentimento. In quel caso dovrebbe evitare provocazioni inutili. Poi scatta l’abbraccio intenso e infine il bacio.

Alcuni vip dubitano di Edoardo e Antonella

Dopo il riavvicinamento e il bacio al "Grande Fratello Vip" tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, in Casa non si parla che della coppia. In sauna, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese si ritrovano a commentare. Antonino non riesce a trovare una spiegazione al loro avvicinamento. “Io ho notato che c’è un’attrazione vera e sincera nei confronti di Antonella” dice invece Cristina, pur pensando che la coppia non avrà comunque futuro fuori dalla Casa. “Il mio modo di entrare nella coppia non è stato casuale” dice Antonino Spinalbese. Secondo Cristina Edoardo ha deciso di arrendersi per evitare di subire una sconfitta. “Io mi sono messo in mezzo per tirare fuori la verità” dice Antonino confessando di voler smascherare Edoardo: “Lascio spazio alla verità”.