La scelta di Nikita Pelizon: "Dovevo sposarmi a sedici anni, ma poi sono scappata"

Le lacrime scandiscono la linea della vita di Nikita Pelizon, che durante l'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip" trova il coraggio di confidarsi con Alfonso Signorini e rivivere il suo passato prima dell'inaspettata sorpresa del fratello Raffaele e della sorella Jessica.



"Sono cresciuta con la Bibbia davanti e andavo in giro per le case a predicare la parola di Dio - esordisce la modella, segnata dalle regole di una rigida famiglia di Testimoni di Geova - Già a sei anni sentivo dentro che qualcosa non andava, non mi piaceva l'idea di riconoscere un'unica religione e contemporaneamente sentir parlare di umiltà. Non potevo stare con i miei compagni di classe oltre l'orario scolastico, non potevo festeggiare i compleanni e le altre festività".

Nikita ha poi spiegato di aver vissuto un'importante crisi a sedici anni, quando rifiutò la proposta che l'avrebbe unita in matrimonio con il fidanzato dell'epoca. "Avevamo già organizzato tutto, ma quando è arrivato il momento e ho visto l'anello mi sono rifiutata e da lì è nata la crisi, fino alla decisione di lasciare casa, come già avevano fatto i miei fratelli".

Il sogno di cambiare vita l'ha spinta a lavorare duramente per essere indipendente e poter tentare la carriera nel mondo della moda, anche se non sono mancati i momenti difficili e gli scontri con i genitori che si sono concretizzati persino con l'idea del suicidio. Felice per non aver preso quella terribile decisione, Nikita ha concluso il racconto spiegando di aver aspettato i diciotto anni per i primi shooting fotografici che le hanno permesso di iniziare una nuova vita.

Dopo la toccante storia, la giovane ragazza si è quindi spostata in giardino per ricevere il calore del fratello e della sorella. "Siamo una grande famiglia ed è giusto sostenersi, perché nessuno viene lasciato solo o abbandonato - ha commentato Jessica - Per questo abbiamo deciso di venire a salutarti, anche per incoraggiarti perché sei meravigliosa, veramente fantastica". Parole che dopo i tanti scontri vissuti nella Casa possono fare molto bene al morale di Nikita Pelizon per proseguire la sua esperienza nel reality.