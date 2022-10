Antonino Spinalbese rivede Ginevra Lamborghini: "Tiri fuori il mio lato nascosto"

L'avventura di Antonino Spinalbese nella Casa del "Grande Fratello Vip" continua a essere segnata dai giorni vissuti accanto a Ginevra Lamborghini prima della sua squalifica. Nel corso dell'undicesima puntata, in onda lunedì 24 ottobre su Canale 5, i due hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente, facendo emergere la forte sintonia già mostrata all'inizio del reality.

"Ho avuto bisogno di vederti e come prima cosa devo chiederti scusa, perché ho frainteso delle tue parole - ha dichiarato Ginevra, visibilmente emozionata - Mi spiace averti visto così provato negli ultimi giorni e mi è pianto il cuore". L'hair stylist ha quindi confermato le sensazioni positive provate accanto alla ragazza: "Spesso sono abituato a far emergere i lati più nascosti delle altre persone, mentre in questo caso è il contrario ed è lei quella che tira fuori ciò che nascondo. Ammetto che è bello trovare questo tipo di personaggi".

Spinalbese ha inoltre tentato di convincere Alfonso Signorini e la produzione del programma a un ipotetico ritorno nella Casa da parte di Ginevra. L'atteso incontro lascia però numerosi dubbi sui reali sentimenti provati dai due, a partire dal giudizio di Giaele De Donà: "Non credo ci sia qualcosa oltre a una semplice amicizia, ma se non fosse così auguro buona fortuna ad Antonino perché per stare con una persona come Ginevra servirà molta pazienza".

Dichiarazioni che non trovano però riscontro nel giudizio degli ospiti presenti nello studio di Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli che le dà della "rosicona", mentre Cristina Quaranta non si risparmia e la definisce "una zecca".