"Grande Fratello Vip", Wilma Goich furente dopo la lite con Nikita Pelizon

Dopo la lite con Nikita Pelizon, stamattina una furente Wilma Goich ha sfogato tutta la sua rabbia criticando l'atteggiamento della modella, a suo dire "irrispettoso" nei suoi confronti. La notte non sempre porta consiglio per placare gli animi. In cucina al termine della colazione, la cantante amareggiata si confida con l'amico Charlie Gnocchi e alla domanda di Patrizia Rossetti sul motivo della sua arrabbiatura, Wilma torna sul battibecco di ieri pomeriggio con Nikita rea di avere rubato la mozzarella e il bicchiere: "Mi arrabbio se una persona mi dice di abbassare i toni solo perché le ho detto d'imparare a chiedere. Io sono 77 anni che chiedo mentre lei risolve dicendo di "non sapere".

WILMA E NIKITA, LITE AI FORNELLI

Il diverbio tra le due Vippone ha inizio ieri pomeriggio, quando Nikita ha voluto preparare, insieme a Luca, delle polpette utilizzando un pezzo della mozzarella destinata alla pizza che verrà preparata domani. Wilma non ha reputato rispettoso questo atteggiamento, ma ha provato ad andare oltre, racconta a Patrizia e Pamela. Tuttavia, nella confusione degli eventi della serata, Nikita, per sbaglio, ha bevuto dal bicchiere della cantante. La VIP accortasi della sparizione del bicchiere si è presto innervosita, cercando nelle due concorrenti una valvola per sfogare l'arrabbiatura. Tuttavia, il ritorno di Nikita in cucina fa scoppiare il diverbio. "Hai bevuto dal mio bicchiere" afferma la cantante e riporta a galla le tensioni sulle mozzarelle. Nikita chiede scusa per aver preso per sbaglio il suo bicchiere, ma il gesto vale poco. La pace non torna nella Casa e Wilma chiama all'attenzione Luca spiegando il suo punto di vista sulle mozzarelle. La modella, però, le mostra che in realtà, nel frigorifero, ce n'erano in abbondanza, ma ormai la cantante non vuol sentire ragioni. L'episodio del pomeriggio e l'evento collegato al bicchiere, secondo il parere di Wilma, denotano poco rispetto. Niente sembra riuscire a placare il nervosismo, così entrambe le VIP lasciano la Cucina senza trovare un punto d'incontro.