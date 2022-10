Al "Gf Vip" Patrizia Rossetti stufa di Pamela Prati: "E' insicura"

Nel cortiletto Patrizia Rossetti con Carolina Marconi e Nikita Pelizon parlano di Pamela Prati e del suo atteggiamento da diva. La conduttrice racconta che, in un momento goliardico, avrebbe fatto una battuta sulle poche forme della showgirl sottolineandone la sua magrezza. Una punzecchiatura che però la diretta interessata non avrebbe gradito, accusando la compagna di invidia.

Patrizia, infastidita dalla sua reazione, non ha perso occasione per puntare il dito nuovamente contro la showgirl. Con le sue compagne critica Pamela di avere un atteggiamento di sfida verso le donne della Casa, come se stesse sempre in competizione con tutte, soprattutto con le più giovani del gruppo. "Mi dispiace non ci sia coalizione tra donne", ammette infine amareggiata.

Successivamente, l'argomento viene ripreso in cucina e questa volta alla conversazione partecipa Wilma Goich. La Rossetti si lamenta questa volta dell'atteggiamento della Prati che - nel momento in cui sono arrivati i vestiti per la sfilata - ne ha portati via ben cinque togliendo alle altre la possibilità di indossarli: "Questa è insicurezza, cara Wilma" sentenzia infine.

Per Patrizia nella Casa del "Grande Fratello Vip" le grandi donne non mancano, ma non tollera più il voler primeggiare a tutti i costi di Pamela: "Sei la Prati, anche io sono la Rossetti e tu sei la Goich. Diamoci una regolata e stiamo con i piedi per terra e un minimo di umiltà!".



Patrizia e Wilma parlano di Elenoire Ferruzzi: "Si illude facilmente"

Pamela Prati non è l'unico argomento tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Le due hanno messo nel loro radar anche Elenoire Ferruzzi e sono concordi nel dichiarare che la showgirl si illude facilmente quando si tratta di uomini. La vicinanza tra Elenoire e Daniele Del Moro non è infatti passa inosservata agli occhi attenti delle due donne.



"Ognuno si trova bene con chi vuole, ma lei ci crede. Per lui è un’affettuosa amicizia, ma per lei un po' di più" esclama la showgirl che, pur non volendo giudicare il loro rapporto, sottolinea che a suo parere Elenoire si stia illudendo troppo. Anche Wilma è d'accordo con la sua compagna e pensa che probabilmente Elenoire stia fraintendendo la dolcezza e la disponibilità di Daniele.



Certe del fatto che all'interno della Casa ciascuno di loro abbia bisogno d'affetto, le due pensano che Elenoire dovrebbe imparare ad avere una visione più concreta della realtà: "La capisco perché ha bisogno d’amore, ma lei si illude facilmente" conclude Patrizia.

Wilma Gioch contro Nikita Pelizon

Negli ultimi giorni Wilma ha avuto un acceso dibattito anche con Nikita. Nel pomeriggio la modella aveva utilizzato parte delle mozzarelle destinate alla pizza e durante la serata ha bevuto per sbaglio dal bicchiere della cantante. "Hai bevuto dal mio bicchiere" ha tuonato e le scuse della ragazza valgono a poco. Wilma infatti coglie l'occasione per rinfacciarle l'uso delle mozzarelle, ma la modella le mostra che nel frigorifero ce n'erano in abbondanza, ma ormai la cantante non vuole più sentire ragioni.

Per la Goich l'episodio del pomeriggio e l'evento collegato al bicchiere denotano poco rispetto. Niente sembra riuscire a placare il nervosismo, così entrambe lasciano la cucina senza trovare un punto d'incontro.