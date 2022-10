"Grande Fratello Vip", Nikita Pelizon chiede scusa a Giaele De Donà

Al centro della discussione c'era la nomination che Giaele proprio non si aspettava. Dopo la puntata le due amiche avevano già provato a parlarne, ma necessitavano di altro tempo per distendere gli animi. "Avevo paura che perdessi il tuo punto di riferimento fuori, volevo darti una scossa", afferma Nikita.

In bagno Giaele ne parla con Antonino Spinalbese e Luca Salatino e non nasconde tutto il suo rammarico per la nomination ricevuta da Nikita, che torna a scusarsi con l'amica. Antonino cerca di spiegare a Nikita che il suo errore è da ricercare nel rapporto che ha con la modella: "In quanto amica di Giaele, affermare che lei sia coinvolta ha una valenza molto importante. Se fosse stato qualcun altro a dirlo, le affermazioni potevano passare per supposizioni...".

Nikita spiega a Giaele che nella vita si è sempre sentita sola, anche nella Casa, e ha rivisto sé stessa nella sua amica. "Fossi stata in te, ti avrei preso da parte in post puntata, non ti avrei nominata", interviene Giaele.

Le due si sono difese a vicenda contro i commenti degli altri, la loro è protezione. "Non volevo tradirti - continua Nikita - volevo darti una scossa, ma ti chiedo scusa". La Pelizon si fa prendere dai sensi di colpa: "Non volevo darti una pugnalata". Il suo pentimento proviene anche dal rammarico di non aver parlato prima con Giaele. Dopo le scuse, il pentimento e il chiarimento fanno riabbracciare le due amiche tra la commozione.