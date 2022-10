"Grande Fratello Vip", Antonino contro Edoardo: "Sei finto e bugiardo"

Questa volta i protagonisti sono Edoardo e Antonino . Donnamaria, stanco delle incomprensioni, raggiunge Spinalbese in camera al termine delle prove per la gara di danza . L'obiettivo sarebbe chiarirsi ma Antonino non ci vuole sentire e, se possibile, la situazione peggiora scavando tra i due un solco ancora più profondo. "Non ho voglia di parlare con te - dice Spinalbese -, sei una persona finta e bugiarda ".

E' il tardo pomeriggio quando al "Grande Fratello Vip" la tensione si alza. "Non ho bisogno di parlare con te perché sei finto" dice subito l'hair-stylist stoppando sul principio le buone intenzioni di Edoardo. Che però non si arrende e prova a insistere. "Non mi sarei mai permesso di giudicare te come padre” dice il conduttore, il quale si scusa con lui per la frase detta nel corso della nona puntata e spiega esattamente il senso del suo discorso. "Per me, il buon padre di famiglia eri tu prima di litigare con me" aggiunge sottolineando che se in precedenza si era sempre mostrato educato e attento nei suoi confronti, dopo lo scontro avuto ha cambiato atteggiamento e ciò lo ha fatto riflettere molto.

Ma il risentimento di Antonino è palese. Spinalbese poi non ha digerito un episodio nella dispensa quando, a suo dire, Edoardo gli avrebbe dato una spallata volontariamente. Circostanza negata da Donnamaria che ammette il contatto ma assicura sia stata una cosa assolutamente casuale. "E' una cosa che non è stata ripresa da nessuna telecamera e quando la racconto faccio la figura dell'imbecille" sbotta Antonino. E quando Edoardo prova spiegarsi Antonino che però non vuole sentire ragioni e chiude la discussione ."Non ho voglia di parlare con te. Sei una persona finta e bugiarda" conclude. Riusciranno mai a recuperare il loro rapporto?