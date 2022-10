"Grande Fratello Vip", scintille tra Cristina e Giaele... e anche Romita perde le staffe

Le nomination hanno provocato malumori e reazioni scomposte che non hanno tardato a manifestarsi non appena spente le luci della diretta. In particolare la tensione è altissima tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà . Quest'ultima non ha accettato le motivazioni che Cristina ha dato per votarla. Ma non il malumore non riguarda solo le due vippone. Anche Attilio Romita è decisamente contrariato per il voto ricevuto da Patrizia...

Al "Grande Fratello Vip" insomma i rapporti si stanno lorgorando. La Quaranta di fronte alle lamentele di Giaele invece di tendere la mano affonda il colpo acuendo la frattura tra loro due. "Sembri una bambina di due anni" dice Cristina facendo il verso alla De Donà, lamentandosi del modo in cui reagisce alle nomination: "Tra tutti ho nominato te che sei quella con cui ho meno rapporto" le dice. Giaele dal canto suo si lamenta dei modi della showgirl che, non solo l'ha nominata, ma si sarebbe anche rivolta a lei dandole della stupida. La situazione si infiamma immediatamente e tra frecciatine e battutine le due non sembrano assolutamente disposte a riappacificarsi. Alberto interviene cercando di stemperare la situazione. "La regola non è solo prendere le nomination con filosofia ma anche le motivazioni" dice alle ragazze, aggiungendo un "volemose bene". Ma il suo tentativo sembra cadere nel vuoto.

Ma anche da un'altra parte della Casa i mugugni non mancano. Amareggiato e risentito, Attilio non ha accettato di essere ancora una volta in nomination. In particolare non ha gradito la motivazione di Patrizia, che l'ha nominato dando come motivazione il disturbo che le arrecherebbe il rumore delle ciabatte del giornalista. Romita avrebbe preferito una ragione più sensata così da poter rispondere nel merito e difendersi adeguatamente. Se ogni volta i Vipponi fanno il suo nome per motivi futili lui si trova spiazzato. Attilio non ha intenzione di passare per macchietta, sebbene sia stato felice di prendere parte anche alle attività ludiche della Casa. Daniele prova a placarlo e gli consiglia di non adirarsi, nonostante anche lui trovi il discorso di Patrizia abbastanza sciocco. Attilio si domanda chi possano essere gli altri concorrenti che hanno fatto il suo nome ed Elenoire ascolta impassibile. In realtà è proprio lei l'unica ad aver nominato Romita ma preferisce mantenere la sua scelta segreta...