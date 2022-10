"Grande Fratello Vip", la decima puntata in tempo reale

In prima serata su Canale 5 decimo appuntamento con "Grande Fratello Vip".

Marco Bellavia torna in studio per raccontare la sua esperienza nel reality in un’intima intervista con il conduttore Alfonso Signorini. Al televoto: Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Chi tra loro dovrà abbandonare la Casa?