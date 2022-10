Pace fatta tra Amaurys e Charlie: "Il nostro abbraccio il momento più bello del GF Vip"

L'accesissima lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi ha aperto l'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5. Al termine dello scorso appuntamento, i due erano tornati sul ritorno nella Casa di Marco Bellavia, con un punto di vista differente e delle incomprensioni che hanno provocato un durissimo scontro.

"Sono stati toccati i miei principi, una cosa a cui tengo quasi più delle mie medaglie - ha commentato l'ex atleta, incalzato da Alfonso Signorini - Avevo promesso alla mia famiglia che non mi sarei arrabbiato e mi spiace per quanto accaduto. Per la vicenda di Marco Bellavia mi sono sentito male più volte, fino a non vederci più. Volevo ringraziare gli autori perché quel giorno mi hanno aiutato veramente tanto in confessionale".

Charlie ha invece spiegato di aver voluto mettere in guardia gli altri inquilini dai commenti sul caso Bellavia, ponendo quindi l'attenzione sul chiarimento che ha avuto seguito tra i due concorrenti. "Il nostro abbraccio è il momento più bello del Grande Fratello. Abbiamo una storia molto simile, abbiamo parlato tanto dei nostri papà".

La pace emersa tra i due protagonisti del reality è stata molto apprezzata anche dagli altri inquilini, che dopo essersi divisi nel giudizio iniziale si sono uniti di fronte a un'amicizia ritrovata.