Il passato di Daniele Dal Moro tra alcool e droghe: "Ho avuto paura di morire ogni giorno"

Attimi di grandissima emozione per Daniele Dal Moro, che durante l'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip" ripercorre i momenti più bui della sua vita, passando dall'alcool e la droga alla depressione, per poi ricevere la bellissima sorpresa organizzata dalla mamma.

"Che ci crediate o meno, per trovare dei ricordi belli nel mio passato devo andare veramente tanto indietro, perché non ne ho molti", aveva commentato in confessionale l'ex tronista di "Uomini e Donne". Come confidato ad Alfonso Signorini, la sua vita ha subito molto presto l'influenza delle cattive compagnie e soprattutto di alcool e droghe che hanno messo seriamente a repentaglio la sua salute.

"A 22 anni ho toccato il fondo, quando sono iniziati gli attacchi di panico e un mix di altre cose che non mi permettevano di fare nulla - ha proseguito Daniele trattenendo le lacrime a fatica - Nei primi sei mesi sarò stato ricoverato circa cento volte e ho sempre pensato seriamente di morire ogni giorno".

Ai giorni particolarmente difficili vissuti nella Casa del "Grande Fratello Vip" è arrivata in soccorso la madre, che ha voluto rivolgergli un rassicurante messaggio pieno di amore: "Siamo orgogliosi di te, per essere rimasto fedeli ai tuoi valori. Che ci importa del giudizio degli altri? Noi siamo felici dell'uomo che sei diventato".

Queste parole regalano a Daniele la forza per riprendere l'esperienza nel migliore dei modi e ricambiare tutto l'affetto mostrato dalla madre: "Per me lei è l'unica cosa che conta, vive per me e soffre per me, a tal punto che fatico a raccontarle qualsiasi cosa, non credo sia giusto che una persona soffra così tanto".