Nikita Pelizon è la vincitrice del "Grande Fratello Vip"

Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del "Grande Fratello Vip". La modella trionfa all'ultimo televoto flash e supera Oriana Marzoli, anche lei sul podio. Terzo classificato Alberto De Pisis che, a sua volta, vince al televoto contro Giaele De Donà. Nikita arriva in finalissima dopo essersi scontrata al televoto contro Micol Incorvaia. Anche Oriana Marzoli raggiunge il podio dopo aver sfidato e battuto il temutissimo Edoardo Tavassi.

Prima di lasciare per sempre la Casa e dirigersi nello studio da Alfonso Signorini, alle due finaliste tocca il compito di spegnere le luci. Nikita Pelizon e Oriana Marzoli vanno in giardino e insieme spingono la leva che spegne le luci della Casa. Dopodiché vanno in studio da Signorini per la proclamazione della vincitrice. Le due ragazze, uscendo, attraversano tutta la Casa, salutando per l'ultima volta gli ambienti che le hanno viste protagoniste per più di sei mesi.

Per Nikita questa è una serata indimenticabile. Non solo per la vittoria della settima edizione del "Grande Fratello Vip", ma anche per essersi riconciliata finalmente con i genitori. Durante la finale, infatti, l'influencer incontra anche i genitori Sabrina e Mauro. Nikita non parlava da mesi con i genitori che non avevano appoggiato la sua partecipazione al reality di Canale 5. Ma durante la finalissima, la modella riabbraccia sia la madre che il padre che si mostrano molto orgogliosi della figlia. "Siamo molto fieri e orgogliosi. Sei stata bravissima. Siamo felicissimi per te e siamo sicura che la tua vita cambierà completamente", dichiarano.