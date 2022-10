Cristina Quaranta sbotta contro Nikita Pelizon e scoppia in lacrime

Cristina Quaranta

Nikita Pelizon

GF Vip

Lei è il mio opposto

non riesce a trattenere il nervosismo e sbotta contro. È successo nel corso nella puntata del 17 ottobre del "" e le ragioni della reazione inaspettata di Cristina Quaranta non sono, ancora, del tutto chiare. "", spiega l'ex ragazza di "Non è la Rai", prima di alzare la voce contro la modella e scoppiare in lacrime.

Nei giorni scorsi le due avevano avuto una piccola incomprensione dopo il passaggio di un aereo per Nikita. "

Arriverà anche per te se ci credi veramente

Fuori per me non c’è nessuno

Allora io vorrei che mio fratello, morto di tumore al cervello due anni fa, fosse qui con me, eppure lo hanno portato via

", aveva dichiarato Nikita ma questa risposta non è piaciuta a Cristina che poi in puntata è sbottata. ", quindi per me non può arrivare nessun aereo. Non si può avere tutto quello che si desidera, dove vivi? Non è così.. Ma cosa stai dicendo? Non mi fare questi discorsi perché vado fuori di testa", dichiara alterata Cristina che si alza e si allontana in lacrime.

Una reazione molto forte e inaspettata quella di Quaranta che

Alfonso Signorini

ha provato a placare cercando di far comprendere all'ex ragazza di "Non è la Rai" le ragioni di Nikita.