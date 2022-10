Carolina Marconi incontra il fidanzato Alessandro Tulli: "Sei una guerriera"

È una puntata speciale per

Carolina Marconi

GF Vip

Alessandro Tulli

Non voglio vederti triste. Sei una guerriera, hai scalato una montagna intera da sola

Ricordati dov'eri un anno e mezzo fa, quello che hai passato, quanto hai sofferto

che durante l'appuntamento del 17 ottobre del "" ha l'occasione di rivedere il compagno. "", così il compagno della vippona che aggiunge: "Sono qui per dirti che non sei sola, il mio cuore è sempre lì con te, lo sai.. Quello che dovevi dimostrare lo hai già dimostrato".

La concorrente, infatti, durante il corso della punata ricorda alcuni momenti difficili della sua vita, come

la battaglia contro il tumore al seno

Voglio dimostrare a tutte le donne che dopo un tumore si può tornare a sorridere

e l'incertezza di poter diventare mamma. Ciononostante Carolina non ha perso la sua grinta e dichiara: ". Non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere, mai". "Ha dimostrato una forza che veramente non pensavo potesse avere. Quando faceva la chemio cercava di aiutare le persone che ne avevano bisogno", racconta Alessandro Tulli che poi conferma il loro desiderio di diventare genitori: "Sarebbe il nostro sogno più grande".