"Grande Fratello Vip", Ivana Mrazova a Nikita Pelizon: "Appena sono uscita, hai ricominciato a parlare di Luca"

La concorrente, nella puntata di giovedì 9 marzo, ha ricevuto la visita di Ivana Mrazova . La modella è tornata a Cinecittà, proprio per parlare con la concorrente che, nelle ultime settimane, è tornata a parlare della sua cotta per l'ex tronista di "Uomini e Donne": "Sono consapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica e personalmente mi piaceva tantissimo - ha detto la ragazza più volte in questi giorni -. Ho una cotta che torna ogni tot e la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che la storia con Ivana non sia finita e magari avrà un seguito fuori da qua, ma è una cosa mia personale".

Una volta faccia a faccia, Mrazova si è subito lanciata: "In queste 4 settimane in cui sono stata in casa tu non hai mai parlato di Luca - ha detto -, ma subito dopo la mia uscita hai ripreso a parlare di lui facendo delle insinuazioni e questo mi ha dato fastidio. Potevo capirlo all'inizio, ma dopo tutto questo tempo no".

Nikita replica in sua difesa: "Sembra incomprensibile ma il fatto di vederlo ogni giorno non mi aiuta - ha risposto -. Detto questo dopo pochi giorni che eravate arrivati ho pianto ugualmente per lui...". Sonia Bruganelli, dallo studio, punzecchia Nikita e pensa a una strategia: "Dopo cinque mesi questa è una cosa per intenerire il pubblico ma è anacronistico", è stato l'attacco dell'opinionista.