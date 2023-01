"Grande Fratello Vip", alleanza a sorpresa tra Antonella e Nikita

Amicizia tra donne Prima di andare a letto le due donne si appartano per chiacchierare un po'. Antonella si mostra molto grata di essersi avvicinata a Nikita e aver instaurato con lei un legame leale e sincero. Le due Vippone, che hanno iniziato il loro percorso insieme fin dalla prima puntata, si sono riscoperte con il tempo e hanno trovato di avere molte cose in comune. "Meglio tardi che mai. È strano come cambiano le cose", afferma Antonella che è felice di aver instaurato un'amicizia con la modella. Nikita condivide e anche lei, da parte sua, è contenta di aver approfondito la conoscenza e di essersi scoperte in questo speciale legame che le unisce.

Tavassi contro Nikita Dentro la Casa Nikita non è amata da tutti, anzi un gruppetto di persone proprio non la sopporta. Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia in cortiletto discutono sul loro rapporto con lei. Tavassi è molto indispettito e confessa di non riuscire a trovare particolare affinità con la ragazza. Si è infatti sentito sminuito quando la modella lo ha accusato di essere privo di contenuti e di limitarsi solo a far ridere il suo gruppo di amici. "Vuole farti passare per una persona vuota", aggiunge Micol, condividendo la delusione del suo compagno.



Gli appunti di Antonella Per loro la sua amicizia con Antonella sta peggiorando il rapporto in crisi con Edoardo Donnamaria. Durante la prima puntata della radio di Grande Fratello Antonella prendeva appunti su alcune dichiarazioni di Edoardo, per affrontarlo meglio durante una futura discussione. Gli appunti, però, sono passati anche tra le mani di Nikita, che ha aggiunto delle note su alcuni punti che secondo lei Antonella avrebbe dovuto affrontare con Edoardo. I Vip sono quindi convinti del fatto che la modella, piuttosto che smorzare la rabbia e mettere la pace, la incitasse per aumentare il divario e le tensioni di coppia. Sono tutti convinti che Nikita stia facendo un gioco poco limpido e che dietro quella amicizia ci sia solo una strategia.