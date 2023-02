Nikita Pelizon piange per Luca Onestini: "Ricordi che cerco di dimenticare"

Nikita Pelizon si lascia andare allo sconforto nella Casa del "Grande Fratello Vip". La modella è in subbuglio per il suo tormentato rapporto con Luca Onestini. Durante la serata di mercoledì 1 febbraio, la modella si è sfogata a lungo con Davide Donadei.

"Vorrei cancellare tutto - ha spiegato la concorrente in lacrime -, anche se gli parlassi non servirebbe". L'ex tronista di "Uomini e Donne", però la pensa diversamente metterci una pietra sopra facendo finta di niente, non serva a nulla. "Sono abituata a vivere le mie sofferenze da sola - ha replicato Nikita -, sono ricordi che cerco di dimenticare", ha conluso. Riuscirà a farsi forza e superare questo momento di sconforto?