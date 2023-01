"GF Vip", tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è crisi profonda, ma poi arriva l'abbraccio

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essersi aperta una crisi senza precedenti che consuma l'ultimo capitolo durante la trentesima puntata del "Grande Fratello Vip".

Eppure i sostenitori dei Donnalisi hanno ancora motivo di sperare in una nuova rinascita grazie a un abbraccio finale che promette un nuovo entusiasmante capitolo della loro storia d'amore.



Alfonso Signorini apre la discussione rivivendo gli ultimi giorni della coppia, segnata dall'ennesimo allontanamento dovuto a reciproche incomprensioni. "Sentirsi dire queste parole dalla persona che ami è una follia", afferma lo speaker radiofonico, aggiungendo di essersi trovato davanti una persona "costruita" e pronta a passare sempre come "vittima".

I toni si accendono e a prendere le difese dell'ex schermitrice interviene l'opinionista Sonia Bruganelli, che invita Antonella ad andare avanti per la sua strada evitando che gli altri possano spegnere la sua luce.

Alla serata si aggiunge però un altro capitolo grazie alla sorpresa del papà di Edoardo, Enzo. "Chi l'avrebbe mai detto che il Grande Fratello mi avrebbe aiutato a capire mio figlio? - esordisce l'uomo nel giardino della Casa - Venerdì sera ho chiesto di venire qui e tu la stessa notte mi hai sognato, questo mi fa pensare molto".

E ancora: "Quando sei entrato qui, ti ho detto di non cedere alle provocazioni e stai usando le armi che ti ho detto io, come l'ironia, la simpatia, la dialettica. Grazie a questo sei diventato qualcosa di importante, ma hai aggiunto il rispetto e la pazienza, che io ignoravo avessi".

Al termine dell'incontro, anche Antonella viene invitata in giardino per ascoltare le importanti parole di Enzo, che definisce "bella" la loro storia e li invita a non farsi condizionare dai commenti delle altre persone.

E tra i due scatta un tenero abbraccio che sembra poter essere capace di vincere, ancora una volta, qualsiasi tipo di scontro. Come proseguirà il rapporto tra i due?