"GF Vip", Daniele Dal Moro in lacrime per la sorpresa del padre: "Non mollare mai"

Per Daniele Dal Moro la trentesima puntata del "Grande Fratello Vip" si apre all'insegna delle forti emozioni. L'appuntamento in onda il 30 gennaio in prima serata su Canale 5 lo ha visto protagonista dell'ennesimo confronto con Oriana Marzoli, per un rapporto che continua a essere segnato da alti e bassi, e subito dopo dell'incontro a sorpresa con il padre Gianni, davanti al quale fatica a trattenere le lacrime.

"Sono venuto per vederti dal vivo perché sentiamo la tua mancanza a casa dopo ben quattro mesi, ma anche per aiutarti con qualche consiglio", ha esordito il papà di Daniele nel cortiletto della Casa.

Quindi prosegue: "Adesso inizia a subentrare un po' di stanchezza e qui tutte le emozioni si amplificano, ma questo reality può essere di grande crescita. Tu nel bene e nel male sei sempre rimasto te stesso e noi tutti siamo molto orgogliosi di te. Hai saputo farti apprezzare e conoscere per come sei, con il tuo carattere e le tue emozioni, col racconto delle tue sofferenze e anche con qualche esagerazione, esattamente come sei tu".

Infine, i consigli per proseguire l'esperienza nella Casa in maniera serena: "Guarda avanti e cerca di avere una stella polare, senza perdere di vista i valori che io e tua madre ti abbiamo insegnato. Oggi è il momento di tirar fuori il meglio di te stesso, e di non mollare mai, proprio come hai sempre fatto nella tua vita, proprio come hai insegnato a me".

Immediata la reazione di Daniele, che dopo aver ascoltato il discorso in silenzio rinnova la profonda stima già espressa più volte durante il reality, rinnovando anche la volontà di poterlo rendere orgoglioso attraverso i suoi gesti.



E dopo un incontro che non lascia indifferente nemmeno lo studio di Alfonso Signorini, il concorrente può ricongiungersi agli inquilini con un sorriso ritrovato e una nuova forza per continuare il "Grande Fratello Vip".