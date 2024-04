All'Isola dei Famosi, Pietro è sempre più solo e contro tutti.

Il naufrago, infatti, supera la prova che gli è stata affidata e vince una succulenta ricompensa. Pasta in abbondanza. Ma una volta rientrato si rifiuta di condividerla con il gruppo e scoppia il caos. I naufraghi non la prendono bene e dopo una accesa discussione decidono di cucinare il riso per tutti. Non senza polemiche.