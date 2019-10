Inconveniente per Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque": entra in studio con due scarpe di colori diversi

Inconveniente con il sorriso per Barbara d’Urso durante l'ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”. La conduttrice si è presentata in studio con un abito a fiori e due scarpe con il tacco, però, di colori diversi: una rosa e l'altra lilla.

“Ero lì in camerino che stavo facendo una storia su Instagram e sono cosrsi a dirmi ‘mancano 30 secondi’ – spiega la padrona di casa – si è aperto il widescreen e mi sono ritrovata così”, ha aggiunto, promettendo di andare a cambiarsi al più presto. Senza far mancare al suo pubblico una risata divertita e un sorriso per il piccolo imprevisto.