"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Mentre Carmelo è preoccupato per la questione dei braccianti, Prudencio concede il prestito chiesto da Lola. Anche Severo si rivolge a Prudencio per un favore.

Julieta e Saul sono sempre più intenzionati a partire e lasciare Puente Viejo: Carmelo e Severo sono loro complici e li aiutano a organizzare la loro fuga.

Nel frattempo il dottor Zabaleta fornisce a Saul la prova che gli permetterà di sciogliere il suo matrimonio con Antolina. Il referto del medico attesta infatti che in realtà Antolina era incinta di non oltre 12 settimane. La donna, però, nega tutto.

Elsa e Isaac, così, spinti dal voler conoscere la verità, decidono di fare delle ricerche per scoprire l'identità del vero padre della creatura che Antolina ha avuto in grembo.

Adela, in paese, continua a dispensare consigli, ma riceve una denuncia per i suoi metodi pedagogici considerati troppo liberali.

Buone notizie invece per Dolores, al settimo cielo per l'arrivo imminente della sua adorata nipotina, e anche per Isaac che non vede l'ora di trascorrere il resto della sua vita con Elsa.

Infine Consuelo e Marcela, stanche di dover nascondere la verità su Elsa e Alvaro, vuotano il sacco raccontando veramente come sono andate le cose tra i due.