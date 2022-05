Eva Henger trasferita in ospedale di Roma: nuove operazioni dopo l'incidente

Dopo aver subito diversi traumi, l'attrice è stata ricoverata in ospedale e, a causa del peggioramento delle sue condizioni, è stata operata d'urgenza. Ora è stata trasferita a Roma in eliambulanza per sottoporsi a cure più appropriate, ospitata nella clinica Villa Parioli.

L'annuncio è arrivato dal marito di Eva che ha spiegato al settimanale Novella 2000: "Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli". Su Facebook è arrivato poi il messaggio di supporto di Massimo Boldi, amico dell'attrice "È arrivata a Roma su un jet privato ed è ricoverata in una clinica romana. Forza Eva, i tuoi amici ci sono sempre".

Dopo la paura per l'incidente, in cui ha riportato tante fratture, Eva Henger aveva pubblicato sui social una foto mano nella mano con il marito in ospedale: "Oggi ci hanno riunito finalmente per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile". In un primo momento i due erano stati trasportati in ospedali diversi per essere sottoposti alle prime cure.

A raccontare invece dell'operazione che ha subito è stata Barbara d'Urso, molto amica della showgirl, durante "Pomeriggio Cinque". "Il suo braccio stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all'improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri", aveva spiegato la conduttrice.