Incidente d'auto in Ungheria, Eva Henger operata d'urgenza: braccio in setticemia

La coppia, che ha subito diversi traumi, è stata subito ricoverata in ospedale per le cure necessarie. Nelle ultime ore le condizioni di salute della Henger sono, però, peggiorate, tanto che è stata operata d'urgenza .

A raccontare cosa è successo è stata Barbara d'Urso, molto amica della showgirl, durante "Pomeriggio Cinque". "

Il suo braccio stava andando in setticemia

- ha spiegato la conduttrice - e lo hanno scoperto all'improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri".

Pur non essendo in pericolo di vita, la Henger ha riportato così tante fratture che, al momento, non può muoversi dal letto. La coppia vorrebbe

fare ritorno in Italia

, ma proprio a causa delle condizioni di Eva, non può farlo.