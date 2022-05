Eva Henger e Massimiliano Caroletti in ospedale insieme: "E' un percorso duro"

Eva Henger torna sui social network dopo il gravissimo incidente d'auto, avvenuto il 29 aprile in Ungheria, in cui è stata coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti.

In un primo momento i due erano stati trasportati in ospedali diversi per essere sottoposti alle prime cure, ma ora hanno potuto incontrarsi di nuovo e sono ricoverati nella stessa stanza.