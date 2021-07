Tacchi a spillo e corpi seminudi non sono certo una novità per i fan dei Maneskin. Grazie ai trionfi a Sanremo e all'Eurovision Song Contest, uniti alla vetta della global chart di Spotify, il gruppo romano ha messo sotto gli occhi di un pubblico mondiale la loro estetica fatta di erotismo e sensualità. Che oggi tocca un nuovo apice grazie al video di I Wanna Be Your Slave, singolo contenuto all'interno del disco Teatro d'Ira - Volume 1.

Un immaginario che strizza l'occhio al fetish e al bondage, dove i costrutti sociali e le divisioni di genere si mescolano e si sovrappongono. Un mondo fatto di luci e ombre, immagini "strane e disturbanti", come le ha definite il cantante Damiano David, "per dimostrare che, nonostante i tabù, per molte persone rappresentino la normalità". Delle provocazioni, come il bacio tra Damiano e il batterista Ethan Torchio, che si fanno portabandiera di un messaggio più profondo: "Speriamo di fare anche un minimo di differenza - spiega la bassista Victoria De Angelis - perché per noi è davvero molto importante quando un nostro fan ci dice 'la vostra musica mi ha aiutato ad accettare ciò che sono e a viverlo più liberamente' ".

Il video, dopo un'ora dall'anteprima su Youtube, ha già raccolto più di 40mila visualizzazioni, ed è già al primo posto tra i trend topic su Twitter.