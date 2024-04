24 aprile 2024 11:50

Musica, tv e sport uniti al party #Graffa41: Fedez si scatena tra hit e dj set

Il mondo della musica, la tv e lo sport si è riunito per festeggiare compleanno di Andrea Graffagnini, socio founder dell’omonima Agenzia milanese "Graffagnini Management Agency" insieme al fratello Francesco. Al #Graffa41, realizzato in collaborazione con Ploom, a La Bullona di Milano, hanno preso parte tante celebrities: da Costanza Caracciolo con il marito Christian Vieri, a Rosa Perrotta con il compagno Pietro Tartaglione, e poi Antonella Fiordelisi, Audrey Chabloz, Romina Pierdomenico, Viviana Vizzini, Zoe Cristofoli, Alberto De Pisis, Gianmaria Antinolfi, Jack Vanore, Niccolò Torielli, Salvatore Angelucci ma anche alcuni volti noti del Calcio, come l’ex capitano della Sampdoria Angelo Palombo, Kader Ghezzal (noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi di qualche anno fa) e tanti altri. Protagonista a sorpresa della serata Fedez che, durante la cena placee Esclusiva per oltre 100 invitati, ha “rubato” la scena al performer Matteo Lotti affiancandolo in alcuni brandi del suo repertorio e improvvisando a seguire un super Dj Set in cui ha allietato gli ospiti intonando alcuni dei suoi più noti successi discografici al fianco del festeggiato.