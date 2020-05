Pamela Anderson è una sexy sposa in fuga e una femme fatale in lingerie nera...

Pamela Anderson sposa in fuga in un bellissimo video, oppure sensuale femme fatale in lingerie su un letto... L'ex bagnina di Baywatch ha condiviso su Instagram una serie di immagini bollenti. L'arte che imita la vita, visto che da un matrimonio, quello con il 74enne Jon Peters, Pam è veramente sfuggita pochi mesi fa dopo soli 12 giorni. Ma anche un nuovo lavoro per la bionda attrice e imprenditrice, come ha spiegato lei stessa a "Good Morning America", quello di direttrice creativa di Jasmin.com, una piattaforma social basata sulla webcam.

La star si occuperà di ospitare esperti e influencer nei settori delle relazioni, dell'intimità e della positività sessuale per conversazioni virtuali alle quali potranno partecipare tutti.



Il video, in bianco e nero, è stato girato da Richard Scott Amies e mostra la bellissima Pam che corre, in un sontuoso abito da sposa, lungo la storica Gastown di Vancouver sulle note del classico "Notturno" di Chopin, op. 9.

La clip non è il solo "esorcismo" della sexy ex bagnina a quattro mesi dal fallimento del suo ennesimo matrimonio.

Altri scatti in bianco e nero la ritraggono in lingerie super hot su un letto e su una motocicletta Harley-Davidson con stivali di pelle neri alti fino al ginocchio e un vestito succinto in pose sensuali. Le immagini sono accompagnate da poetiche didascalie: "C'è qualcosa di misteriosamente innocente dentro di me. Non toccato - Sono impotente - mi guida e mi comanda - Presto tutto verrà rivelato", scrive in una e ancora: "Sempre innamorata e sempre col cuore straziato (allo stesso tempo). Felicità. Tristezza. Malinconia".



Pam e Jon, che si erano sposati il 20 gennaio, non si sono certo lasciati nel migliore dei modi. Peters ha affermato che la Anderson lo abbia voluto sposare solo per poter utilizzare i suoi soldi e pagare un grosso debito e Pam ha risposto per le rime accusandolo di averla tradita. “Vi saremmo molto grati per il vostro supporto, dato che ci prendiamo un po' di tempo rivalutare ciò che vogliamo dalla vita e l'uno dall'altro. La vita è un viaggio e l'amore è un processo...", aveva scritto Pamela il primo febbraio, confermando che il matrimonio non era stato legale e che si stava separando da Jon: “Con questa verità universale in mente, abbiamo reciprocamente deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio e di avere fiducia nel processo. Grazie per aver rispettato la nostra privacy".

E mentre lui pare si sia consolato fidanzandosi subito con un'altra, lei ha esorcizzato tutto facendo ciò che le viene meglio da sempre, posando e sfoggiando le sue curve bollenti anche a 52 anni.

A gennaio Pam aveva anche collaborato con la compagnia australiana di assistenza stradale, Ultra Tune per una pubblicità sexy e divertente, in cui veniva ricreata la sua iconica corsa sulla spiaggia di "Baywatch", ma senza costme rosso bensì con una muta nera dalla scollatura profonda e bollente.

