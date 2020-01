Pamela Anderson si sposa a sorpresa e si butta in un amarcord di "Baywatch"

Pamela Anderson è (di nuovo) una donna sposata. A quanto riporta "Hollywood Reporter", infatti, l'ex bagnina e il produttore Jon Peters si sono giurati amore eterno il 20 gennaio con una cerimonia segreta a Malibù. I due si conoscono da anni e per entrambi si tratta del quinto matrimonio. Il nuovo amore ha fatto bene a Pamela, che è tornata a indossare il sexy costume di Baywatch per uno spot tv che ha già conquistato il Web.

UN AMORE LUNGO 35 ANNI - Il primo incontro tra Pamela Anderson e Jon Peters risale a quando lei aveva appena 19 anni ed era arrivata da poco ad Hollywood. Da quel momento i loro destini si sono incrociati molte volte, ma ci sono voluti quasi 35 anni perché scoppiasse la passione, “Ci sono belle ragazze ovunque, ma per 35 anni ho voluto solo Pamela", ha confessato il neo-marito al magazine. "Mi ha reso selvaggio in senso positivo. Mi ispira e io la proteggo, la tratto nella maniera in cui si merita di essere trattata. Non ha mai espresso tutto il suo potenziale come artista, deve ancora risplendere. Dentro di lei c'è molto di più di quello che si vede o non l'amerei così tanto", ha continuato.

TUTTI GLI EX MARITI DI PAM - Entrambi hanno una lunga lista di ex alle spalle. Pamela è stata infatti sposata con il rocker Tommy Lee (da cui ha avuto due figli), con il cantautore Kid Rock e due volte con il giocatore di poker Rick Salomon. L'ultima storia importante era stata invece quella con il calciatore francese Adil Rami, durata due anni. Per amore si era trasferita a Marsiglia, ma dopo aver scoperto i continui tradimenti di lui aveva fatto le valigie ed era tornata ad Hollywood.

Anche nel curriculum sentimentale di Peters figurano tante donne importanti. Oltre alla tormentata storia con Barbra Streisand, durata dodici anni, è stato sposato con Marie Zampirella, con l'attrice Lesley Ann Warren, con la produttrice Christine Forsyth e con Mindy Williamson.

DI NUOVO NEI PANNI DI SEXY BAGNINA - Il quinto matrimonio è stato un toccasana per la Anderson, che è apparsa in forma smagliante in uno spot tv in cui è tornata a vestire i panni di Cj, il personaggio di "Baywatch" che la rese famosa in tutto il mondo. Strizzata in una tutina che evidenzia le sue curve esplosive, Pamela sa ancora come catalizzare l'attenzione e non passare inosservata. In poche ore, infatti, il video è diventato virale e sono fioccati i commenti entusiasti per questo "amarcord" supersexy.

