Pamela Anderson, l ex bagnina sfila a Cannes con un affascinante accompagnatore... il figlio Brandon

Cavaliere d'eccezione per Pamela Anderson, che al tradizionale AmfAR Gala di Cannes si è presentata a braccetto con il figlio Brandon (22 anni). L'ex bagnina di "Baywatch" in passerella non ha risparmiato coccole e carezze al suo piccolo, mentre Brandon catalizzava l'obiettivo dei fotografi con il piglio sicuro e il magnetismo ereditato dalla mamma. La presenza del figlio ha reso ancora più speciale la serata della Anderson, che da quando si è trasferita in Francia ha meno occasioni per stare insieme ai figli Brandon e Dylan.