Pamela Anderson è di nuovo single: il suo quinto matrimonio è durato solo 12 giorni

Pamela Anderson si è già separata dal suo neo-marito, il produttore cinematografico Jon Peters dopo soli 12 giorni di matrimonio. Gli sposi, stando a quanto riporta "The Hollywood Reporter" , avrebbero deciso di "prendersi un po 'di tempo per rivalutare ciò che vogliono dalla vita e l'uno dall'altro"

Pam e Jon si erano sposati il 20 gennaio in gran segreto a Malibu, alla presenza dei figli della Anderson Brandon e Dylan Lee, senza tuttavia formalizzare legalmente il certificato di matrimonio.

"Mi ha commosso l'accoglienza calorosa alla notizia delle nozze tra Jon e me... e vi saremmo grati se voleste supportarci ancora visto che abbiamo deciso di prenderci una piccola pausa per rivalutare le nostre vite", ha detto la Anderson a "The Hollywood Reporter" e ha poi aggiunto: "La vita è un viaggio e l'amore è un processo. Con questa verità universale in mente, abbiamo reciprocamente deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio e di avere fiducia nel processo. Grazie per aver rispettato la nostra privacy ", ha concluso l'ex bagnina di "Baywatch".

In un tweet pubblicato poche ore dopo la rivelazione a "The Hollywood Reporter" Pam scrive: "L'amore può essere infinito, ma anche singolare, platonico, o proprio quello che ti serve in quel momento. L'amore può essere straordinario, e tutto ciò che desideri... ma può anche essere un rimedio che funzioni per aiutare a guarire le ferite o cicatrici ".

L’amore tra Pam e Jon Peters risale a 30 anni fa, quando Pam aveva 19 anni e faceva la modella, mentre Jon era un parrucchiere.

"Pamela era una ragazza meravigliosa anche senza trucco. Era molto intelligente e di grande talento. Ho provato a convincerla a non lavorare per Playboy. Concentrati su una carriera seria, le ho detto”, aveva raccontato lo stesso Peter s The Hollywood Reporter". Lei però rifiutò la sua proposta di mettersi insieme, forse anche spaventata dalla differenza di età di ben 22 anni.

Contattato da "The Hollywood Reporter" subito dopo il matrimonio di dodici giorni fa Peters ha spiegato cosa lo ha portato all'altare con Pam: "Ci sono belle ragazze dappertutto. Avrei potuto scegliere, ma - per 35 anni - volevo solo Pamela ", ha detto: "Mi fa impazzire, in senso buono".

Anche la Anderson sembrava più che convinta e innamorata e aveva postato cuoricini e una foto di loro due insieme 30 anni prima...

A nemmeno due settimane dalle nozze però le cose sembrano essere già cambiate...