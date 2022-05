Morto Fred Ward, l'attore di "Tremors" e "Sweet Home Alabama" aveva 79 anni

E' morto a 79 anni Fred Ward, icona del cinema anni 80 e 90 e interprete di film come "Tremors", "Fuga da Alcatraz", "Il mio nome è Remo Williams" e "America Oggi".

L’attore è deceduto l'8 maggio, ha spiegato il suo addetto stampa senza specificare le cause del decesso. Nato a San Diego nel 1942, prima di diventare attore, trascorse tre anni nell’ aeronautica degli Stati Uniti, dilettandosi anche come pugile e lavorando come taglialegna in Alaska. Dopo gli studi di recitazione a New York visse per un periodo anche in Italia, a Roma, dove guadagnò i primi soldi doppiando film italiani e lavorando come mimo.