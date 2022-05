È morto Richard Benson, agli amici diceva: "Se muoio, muoio felice"

"Carissimi amici ed amiche - si legge su Facebbok - dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: 'Se muoio, muoio felice'...".

Figura storica delle emittenti private romane, è diventato prima popolare nell'ambiente romano e poi la sua fama si è allargata alla televisione e al web. Famosi sono i suoi spettacoli in cui nei è vittima di insulti e lanci di oggetti sul palco.

IL RICORDO DI CARLO VERDONE

- Carlo Verdone su Facebook lo ricorda così: "L'ho voluto con me come attore in 'Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato'. Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, "TVA 40". Era stravagante, un po' folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal titolo "Jukebox all'Idrogeno" in Maledetto il Giorno... Fu fantastico. Professionale e meticoloso. Metti il distorsore in cielo, Richard!".

