Morto Richard Benson, ecco quando ricordava gli esordi al "Chiambretti Night": "Ero più avanti di David Bowie"

All'età di 67 anni è morto il popolare chitarrista

Richard Benson

: dopo aver segnato la musica underground romana degli Anni 70, il musicista inglese naturalizzato italiano, ha avuto successo anche grazie alle sue numerose partecipazioni nel mondo della televisione.

Tra le sue numerose apparizioni, ci fu anche quella al

"Chiambretti Night"

David Bowie

Billy Idol

Carlo Verdone

nel 2009 quando Benson nell'intervista con il padrone di casa Piero Chiambretti aveva ricordato i suoi esordi: "Venivo dal progressive - aveva spiegato - il mio look veniva prima di, veniva prima die di tanti altri. Oggi sono passati più di trent'anni e il mio look è sempre l'evoluzione di quella base. Nessuno deve avere dei paraocchi o dei limiti nella vita". Poi un aneddoto sulla sua partecipazione nel film di"Maledetto il giorno in cui t'ho incontrato", in cui Benson intrpretò sé stesso alla guida della trasmissione "Jukebox all'idrogeno": "Carlo Verdone aveva cercato i miei occhiali che aveva visto in televisione - aveva svelato - subito dopo mi chiamo per farmi il contratto".