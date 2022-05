Nuova tragedia per Nick Cave, perde il suo secondo figlio: morto a 31 anni Jethro

Un altro tragico lutto ha colpito il cantautore Nick Cave.

Suo figlio maggiore, Jethro è morto all'età di 31 anni. Nel 2015, dopo una caduta da una scogliera a Brighton, l'artista aveva già perso un altro figlio, il 15enne Arthur. A confermare la scomparsa del giovane, attore e modello, è stato lo stesso Cave, che in una nota ha scritto: "Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento". Non sono ancora state rese note le cause del decesso.