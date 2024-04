Morto Joe Flaherty, caratterista tra cinema e serie tv

E' morto a 82 anni l'attore e doppiatore Joe Flaherty . La sua scomparsa è stata comunicata dalla figlia Gudrun, che ha affermato che è avvenuta dopo una "breve malattia". Comico e attore con una carriera ventennale, si è distinto in ruoli minori in film di successo come "Ritorno al futuro - Parte II", "Un tipo imprevedibile" e "La corsa più pazza del mondo 2" e in serie tv quali "Scuola di polizia" e "Freaks and Geeks", prestando la sua voce in "I Griffin" e "American Dad".

Tgcom24

Il messaggio della figlia In un comunicato la figlia Gudrun ha dato l'addio al padre spiegando: "Papà era un uomo straordinario, conosciuto per il suo cuore senza limiti e un’incrollabile passione per i film degli anni ’40 e ’50. La sua conoscenza nell’epoca d’oro del cinema non ha delineato solo la sua vita professionale, ma era inoltre una fonte senza fine di fascino per me. Durante gli ultimi mesi ha affrontato delle sfide legate alla sua salute, e abbiamo avuto la preziosa opportunità di guardare molti di quei classici insieme, momenti che saranno per sempre dei ricordi preziosi". Flaherty era malato da prima della sua morte e ha scelto di trascorrere quello che gli rimaneva da vivere a casa invece che in una struttura di cura. I suoi collaboratori di "SCTV" si sono rivolti ai social media per aiutare a raccogliere fondi per l'attore attraverso la Comedic Artists Alliance.

Comico in tv Joe Flaherty è stato sceneggiatore e interprete di “SCTV”, in cui recitava insieme a John Candy, Catherine O'Hara e Martin Short. Lo spettacolo canadese, andato in onda tra il 1976 e il 1984, comprendeva vari sketch che venivano presentati come programmi sulla stazione/rete televisiva della città immaginaria di Melonville. Flaherty era noto per le sue parodie di celebrità, tra cui Kirk Douglas, Richard Nixon, Art Garfunkel, Gregory Peck e Alan Alda. Short ha reso omaggio a Flaherty in una dichiarazione a Variety, dicendo: “In oltre 50 anni di nostra amicizia, c’erano pochissime persone così sagge o esilaranti quando si trattava di commedia, insegnando l’improvvisazione e l’arte del lavoro sui personaggi come Joe. Nella vita, era semplicemente l'uomo più divertente nella stanza. L'ho semplicemente adorato".