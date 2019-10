"Il piccolo Yeti" provoca un vero e proprio incidente diplomatico nel Sudest asiatico

Sarebbe dovuto essere solo un film d'animazione, invece sta per diventare un caso di politica internazionale. E' "Il piccolo Yeti" ("Abominable" nel titolo inglese, ndr), gradevole commedia animata per famiglie (uscita in Italia il 5 ottobre, ndr), che tuttavia sta facendo arrabbiare no pochi paesi del Sudest asiatico. La ragione? Una mappa che si vede all'inizio del film e che rappresenta il Mar Cinese Meridionale come appartenente alla Cina.