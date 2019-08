Disney da record al botteghino nel 2019: cinque film oltre il miliardo di dollari

Dopo "Captain Marvel" , "Avengers: Endgame" , "Il Re Leone" e "Aladdin" , "Toy Story 4" ha ufficialmente superato il miliardo di dollari in tutto il mondo. Si tratta della quinta produzione Disney ad aver superato questo traguardo al botteghino nel 2019: un risultato ragguardevole che fa della casa di produzione la prima ad aver avuto cinque film a superare questa cifra in un solo anno.

Il quarto film dell’amato franchise d’animazione era uscito l'11 giugno negli Stati Uniti (e il 26 giugno in Italia) e si era subito fatto notare con la miglior apertura al box office che la saga Pixar abbia mai registrato, la quarta di tutti i tempi per l’animazione.

La Casa di Topolino in questo modo ha battuto il suo precedente record registrato nel 2016, quando era riuscita a portare oltre il miliardo di dollari quattro film, uno per ogni suo brand di punta: "Captain America: Civil Wa"r (Marvel), "Rogue One" (Star Wars), "Alla ricerca di Dory" (Pixar) e "Zootropolis" (Walt Disney Animation Studios).



Lo studio non si ferma qui, dato che ha ottime possibilità diincrementare il già straordinario risultato con le prossime uscite priam delal fine dell'anno di "Frozen 2 - I Segreti di Arendelle", "Maleficent - Signora del Male" e soprattuto l'atteso "Star Wars: L'Ascesa di Skywalker".