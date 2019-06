AL CINEMA DAL 26 MAGGIO 26 giugno 2019 13:25 "Toy Story 4", la nuova avventura "on the road" di Woody & Co. chiude il cerchio Vecchi amici e nuovi personaggi nel quarto capitolo della saga Disney/Pixar al cinema dal 26 giugno

La più amata banda di giocattoli torna al cinema con un’altra avventura nel nuovo lungometraggio Disney/Pixar "Toy Story 4" in uscita nelle sale il 26 giugno. Per il pubblico italiano è il primo film della serie senza Fabrizio Frizzi come voce di Woody (ora c'é Angelo Maggi, doppiatore italiano di Tom Hanks, voce originale del personaggio). Tra giocattoli smarriti e nuove ambientazioni, il sequel arriva a 24 anni dal capostipite che cambiò per sempre il mondo dell'animazione.

Sembrava che la storia del cowboy Woody, l'astronauta Buzz Lightyear e tutti gli altri scatenati giocattoli della saga dovesse concludersi con il precedente "Toy Story 3". Invece a 24 anni dal primo film, il racconto continua con la piccola Bonnie, che ha avuto in dono i giochi dall'ormai 17enne Andy, alla fine del precedente capitolo. il film diretto da Josh Cooley è un'action comedy on the road in cui si fondono comicità, ritmo da slapstick, a un percorso di crescita sia per la bimba che per i suoi giocattoli, a cominciare da Woody. Tra le new entry è centrale quella del nuovo preferito, Forky (ha la voce di Luca Laurenti), forchetta di plastica in crisi d'identità, perché trasformata in giocattolo da Bonnie all'asilo.