Toy Story 4 , da Luca Laurenti a Corrado Guzzanti: le voci italiane sul red carpet per l anteprima a Roma

A Roma si è tenuta la première di "Toy Story 4" (in uscita al cinema il 26 giugno), la nuovissima avventura Disney e Pixar che riporta sul grande schermo i celebri giocattoli che hanno conquistato il cuore di intere generazioni di pubblico in tutto il mondo. Woody, Buzz e gli altri si imbarcheranno in un viaggio on the road che li condurrà in luoghi inaspettati. Sul red carpet tra gli altri, hanno sfilato gli attori che nella versione italiana danno la voce ai nuovi giocattoli. Luca Laurenti è Forky, un cucchiaio-forchetta usa e getta trasformato in un giocattolo dalla piccola Bonnie; Corrado Guzzanti è Duke Caboom, un giocattolo degli anni 70 che, a cavallo della sua potente motocicletta acrobatica; Rossella Brescia è una ballerina volante tra i giocattoli a disposizione dei bambini nel parco giochi. Il duo musicale, Benji & Fede, fa uno speciale cameo dando voce a due ranocchiette, oltre a interpretare una nuova versione del brano firmato da Randy Newman “Hai un Amico in Me” (“You’ve Got a Friend in Me”). L’atteso nuovo capitolo della saga vede inoltre il ritorno delle storiche voci di Massimo Dapporto, nei panni dello Space Ranger Buzz Lightyear, e Riccardo Cocciante, ancora una volta interprete della canzone “Hai un Amico in Me” (“You’ve Got a Friend in Me”), presente nel film insieme al nuovissimo brano “Non Permetto” (“I Can’t Let You Throw Yourself Away”). Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, indimenticabile voce italiana di Woody, lo sceriffo cowboy torna sul grande schermo con l’interpretazione di Angelo Maggi, già doppiatore di Tom Hanks, voce originale del personaggio.