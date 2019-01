"Toy Story 4": il grande ritorno di Bo Peep, l'amica di Woody

Diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, "Toy Story 4" vedrà Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici. In questo nuovo capitolo il pubblico vedrà quindi tanti nuovi personaggi come Forky, Bunny e Ducky, ma accoglierà anche una vecchia conoscenza, Bo, scoprendo che è uno spirito libero in cerca di avventure, perfettamente a proprio agio "on the road". Quando lei e Woody si ritroveranno in circostanze inaspettate, scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi.



"Bo ha preso il controllo del proprio destino", spiega il regista Josh Cooley. "Mentre Woody guardava Andy crescere, Bo era su uno scaffale a prendere polvere finché non ha deciso di avventurarsi nel mondo esterno. E quando arriva Woody, i due non riescono a credere di essersi ritrovati". L'attrice americana Annie Potts torna a prestare la voce a Bo Peep nella versione originale del film. "È moderna, indipendente, capace e sicura di se'", afferma Potts. "Bo è scritta e concepita come un personaggio in grado di ispirare il pubblico: ha sopportato gli alti e bassi della vita con grazia. Anch'io spero di riuscirci".