"Toy Story 4", ecco il primo teaser trailer: con Woody e Buzz un nuovo personaggio

La Disney ha rilasciato il primo teaser trailer del quarto capitolo della saga di "Toy Story" . Nessun indizio su quella che sarà la trama, a parte il ritorno di tutta la compagnia di giocattoli partendo dagli amati Woody e Buzz con l'aggiunta di un nuovo personaggio. L'uscita è attesa per l’estate 2019, 9 anni dopo l'ultimo capitolo e ben 24 dal primo, realizzato completamente in computer grafica e che ha cambiato per sempre la storia dell'animazione.

Nella clip i personaggi più noti della serie di film animati si stringono in un allegro girotondo, e alla fine un nuovo personaggio, una forchetta di plastica decorata, si mostra riluttante a partecipare alla felicità generale, creando scompiglio e gridando: "Io non sono un giocatolo!".

La regia è stata affidata a Josh Cooley, animatore di casa Pixar al primo lungometraggio dietro alla macchina da presa, dopo aver lavorato a "Inside Out", "Up", "Ratatouille". Toy Story 4 ritroverà le voci originali dei primi tre, con Tom Hanks che doppia Woody, Annie Potts che doppia la pastorella, Tim Allen che doppia Buzz Lightyear e Joan Cusack che doppia Jessie. Cosa succederà alla versione italiana, che ha perso l'amato Fabrizio Frizzi che dava la voce allo sceriffo cowboy?



A proposito del film, il regista ha dichiarato: "Ho sempre pensato che 'Toy Story 3' fosse la fine della storia. Ed era la fine della storia di Woody con Andy. Ma proprio come nella vita vera, ogni fine è anche un nuovo inizio. Woody adesso è in una nuova stanza, con nuovi giocattoli, e una nuova bambina: ed è qualcosa che non avevamo mai visto prima".