Chanel Haynes licenziata per aver cantato con i Rolling Stones a San Siro

Gli Stones l'hanno chiamata all'ultimo per la data del 21 giugno e la cantante non ci ha pensato due volte a rispondere di "sì". Intanto a Londra, proprio quel giorno andava in scena una replica del musical "Tina" e la produzione non ha preso bene l’assenza dell'artista.

Al suo ritorno la Haynes ha ricevuto una email di "licenziamento": "Il teatro è stato informato che non le sarà permesso di entrare", ha riportato Chanel in un post su Instagram.

"Nel West End, una singola persona non può fermare uno show - ha proseguito la cantante - Le cose non sono concepite in questo modo. Alla fine, è andato tutto bene. C’è stata la replica così come c’è stato il concerto a Milano. Entrambi gli show hanno avuto luogo e di questo sono felice".

Ma non è bastato. E la Haynes si è quindi sfogata: "Non tutti gioiscono quando realizzate i vostri sogni… Se non sono stati loro a crearli, cercheranno di distruggerli. Ma siate forti e andate dove vi porta il cuore".

